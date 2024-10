Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent leichter bei 19 383,15 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,844 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,116 Prozent leichter bei 19 399,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 421,91 Punkten am Vortag.

Bei 19 330,11 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 19 464,54 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wies der DAX einen Wert von 18 846,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, stand der DAX noch bei 18 557,70 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2023, den Wert von 14 800,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 15,59 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 674,68 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,27 Prozent auf 30,35 EUR), SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 218,65 EUR), EON SE (+ 1,13 Prozent auf 12,93 EUR), BMW (+ 0,45 Prozent auf 75,56 EUR) und QIAGEN (+ 0,30 Prozent auf 39,07 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-2,64 Prozent auf 28,73 EUR), Deutsche Börse (-1,98 Prozent auf 212,80 EUR), Merck (-1,98 Prozent auf 158,70 EUR), Continental (-1,87 Prozent auf 58,82 EUR) und adidas (-1,86 Prozent auf 216,00 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 754 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 247,492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,97 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at