Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags leichter

Der SDAX fällt am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag gibt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1,37 Prozent auf 14 351,49 Punkte nach. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 104,749 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 512,74 Zählern und damit 0,258 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 550,31 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 512,74 Punkte, das Tagestief hingegen 14 351,49 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 15 168,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der SDAX auf 14 092,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 13 185,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 5,92 Prozent auf 48,30 EUR), HORNBACH (+ 1,67 Prozent auf 79,20 EUR), STO SE (+ 1,14 Prozent auf 159,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 0,92 Prozent auf 1,31 EUR) und SYNLAB (+ 0,72 Prozent auf 11,22 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil AUTO1 (-5,41 Prozent auf 5,68 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-4,42 Prozent auf 6,60 EUR), DEUTZ (-3,95 Prozent auf 5,72 EUR), SCHOTT Pharma (-3,48 Prozent auf 26,64 EUR) und SMA Solar (-3,45 Prozent auf 27,44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 948 959 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at