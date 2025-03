Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich

Am Dienstagabend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX verlor im XETRA-Handel letztendlich 1,13 Prozent auf 15 124,86 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 96,512 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,190 Prozent höher bei 15 326,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 297,28 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15 092,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 391,22 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 11.02.2025, wurde der SDAX mit 14 754,55 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 184,03 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 11.03.2024, einen Wert von 13 824,97 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 8,91 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 15 847,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 599,16 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Vossloh (+ 4,46 Prozent auf 58,50 EUR), AlzChem Group (+ 3,50 Prozent auf 88,60 EUR), Amadeus Fire (+ 3,25 Prozent auf 85,80 EUR), Klöckner (+ 3,12 Prozent auf 6,95 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,18 Prozent auf 35,15 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Nagarro SE (-7,08 Prozent auf 77,40 EUR), Medios (-5,08 Prozent auf 12,32 EUR), Mutares (-4,81 Prozent auf 28,70 EUR), Schaeffler (-4,32 Prozent auf 4,16 EUR) und Ceconomy St (-3,96 Prozent auf 3,34 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 903 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie hat im SDAX mit 9,412 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at