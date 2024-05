Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Der TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Am Dienstag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,71 Prozent schwächer bei 3 415,50 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 520,277 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 439,78 Zählern und damit 0,001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 439,83 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3 413,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 449,26 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der TecDAX mit 3 322,49 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wurde der TecDAX auf 3 389,31 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 228,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,73 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 2,53 Prozent auf 52,70 EUR), Nordex (+ 1,23 Prozent auf 14,78 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,87 Prozent auf 27,76 EUR), Nagarro SE (+ 0,78 Prozent auf 83,70 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,71 Prozent auf 54,18 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-4,45 Prozent auf 21,71 EUR), ATOSS Software (-3,96 Prozent auf 230,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,33 Prozent auf 55,10 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-3,23 Prozent auf 44,34 EUR) und HENSOLDT (-2,61 Prozent auf 37,32 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 430 563 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210,170 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

2024 verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at