Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,15 Prozent auf 3 204,29 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 483,561 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,065 Prozent leichter bei 3 206,97 Punkten, nach 3 209,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 197,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 209,32 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 956,53 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.09.2023, einen Stand von 3 156,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, lag der TecDAX-Kurs bei 3 137,63 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 10,24 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 788,38 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 1,80 Prozent auf 226,00 EUR), MorphoSys (+ 1,15 Prozent auf 24,72 EUR), PNE (+ 1,14 Prozent auf 12,44 EUR), EVOTEC SE (+ 0,79 Prozent auf 18,56 EUR) und CANCOM SE (+ 0,44 Prozent auf 27,22 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-2,71 Prozent auf 280,30 EUR), freenet (-1,37 Prozent auf 25,84 EUR), Siltronic (-0,97 Prozent auf 82,05 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,38 Prozent auf 83,82 EUR) und Energiekontor (-0,29 Prozent auf 68,40 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 888 862 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 171,595 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die SMA Solar-Aktie weist mit 8,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

