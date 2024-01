Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in London am Mittwoch.

Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,40 Prozent schwächer bei 7 452,46 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,353 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 558,34 Punkten, nach 7 558,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 452,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 558,34 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 2,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 7 576,36 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 675,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 851,03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,48 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 452,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell IMI (+ 3,16 Prozent auf 16,00 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0,36 Prozent auf 19,77 GBP), Rolls-Royce (+ 0,11 Prozent auf 2,99 GBP), JD Sports Fashion (-0,05 Prozent auf 1,07 GBP) und Smith Nephew (-0,09 Prozent auf 10,64 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-3,30 Prozent auf 5,98 GBP), Glencore (-3,29 Prozent auf 4,25 GBP), Antofagasta (-2,99 Prozent auf 15,74 GBP), Prudential (-2,98 Prozent auf 7,81 GBP) und Admiral Group (-2,84 Prozent auf 25,46 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 500 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 195,767 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,14 erwartet. Die Vodafone Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at