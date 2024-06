Schwacher Handel in London: FTSE 100 gibt am Dienstagnachmittag nach

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 8 232,72 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,560 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 262,75 Punkten, nach 8 262,75 Punkten am Vortag.

Bei 8 200,26 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 263,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 8 213,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, lag der FTSE 100 bei 7 640,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Stand von 7 607,28 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,62 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 3,32 Prozent auf 6,35 GBP), Halma (+ 2,37 Prozent auf 22,93 GBP), National Grid (+ 2,30 Prozent auf 9,06 GBP), easyJet (+ 2,19 Prozent auf 4,86 GBP) und Marks Spencer (+ 2,09 Prozent auf 3,13 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-6,35 Prozent auf 3,58 GBP), Fresnillo (-5,84 Prozent auf 5,81 GBP), Standard Chartered (-4,17 Prozent auf 7,44 GBP), BP (-4,02 Prozent auf 4,62 GBP) und StJamess Place (-3,92 Prozent auf 5,03 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 60 563 804 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 221,957 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,87 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at