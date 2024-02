Schwacher Handel in London: FTSE 100 verbucht Abschläge

Der FTSE 100 zeigt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 7 649,27 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,373 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 681,01 Punkten, nach 7 681,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7 694,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 638,77 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,443 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 689,61 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 07.11.2023, bei 7 410,04 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Stand von 7 864,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,936 Prozent zurück. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Smurfit Kappa (+ 4,26 Prozent auf 35,03 EUR), D S Smith (+ 3,00 Prozent auf 2,81 GBP), Rolls-Royce (+ 1,70 Prozent auf 3,23 GBP), WPP 2012 (+ 1,28 Prozent auf 7,92 GBP) und Centrica (+ 1,08 Prozent auf 1,35 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Barratt Developments (-6,95 Prozent auf 4,93 GBP), J Sainsbury (-4,61 Prozent auf 2,63 GBP), Tesco (-2,66 Prozent auf 2,82 GBP), Antofagasta (-2,52 Prozent auf 17,20 GBP) und JD Sports Fashion (-2,49 Prozent auf 1,08 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 34 840 244 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 188,210 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at