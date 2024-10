Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus

Das macht der Dow Jones am ersten Tag der Woche.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 43 170,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,538 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,205 Prozent tiefer bei 43 187,12 Punkten in den Montagshandel, nach 43 275,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 43 310,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 43 167,34 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 42 063,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 40 287,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der Dow Jones bei 33 127,28 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 14,46 Prozent. Bei 43 325,09 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 4,81 Prozent auf 162,45 USD), Chevron (+ 0,76 Prozent auf 151,90 USD), UnitedHealth (+ 0,48 Prozent auf 572,37 USD), Verizon (+ 0,35 Prozent auf 44,15 USD) und Apple (+ 0,12 Prozent auf 235,29 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil American Express (-1,26 Prozent auf 273,31 USD), Intel (-1,01 Prozent auf 22,54 USD), Amazon (-0,99 Prozent auf 187,12 USD), Johnson Johnson (-0,70 Prozent auf 163,96 USD) und Visa (-0,65 Prozent auf 288,74 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 043 182 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3,292 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

