Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Montagnachmittag im Minus

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:03 Uhr via NASDAQ 0,51 Prozent leichter bei 19 933,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,401 Prozent auf 19 954,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20 035,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 19 990,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 899,68 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 18 421,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20 391,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 14 973,24 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 20,49 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Super Micro Computer (+ 14,75 Prozent auf 47,31 USD), NVIDIA (+ 4,05 Prozent auf 129,99 USD), Lucid (+ 2,69 Prozent auf 3,43 USD), Diamondback Energy (+ 2,68 Prozent auf 199,83 USD) und Micron Technology (+ 1,98 Prozent auf 104,27 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Monster Beverage (-3,76 Prozent auf 49,04 USD), Ross Stores (-3,68 Prozent auf 140,22 USD), Adobe (-3,24 Prozent auf 490,78 USD), Align Technology (-2,85 Prozent auf 234,46 USD) und Amazon (-2,84 Prozent auf 181,21 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 31 454 171 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,143 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at