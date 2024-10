Schwacher Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,01 Prozent tiefer bei 7 540,92 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,320 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,142 Prozent tiefer bei 7 530,88 Punkten in den Handel, nach 7 541,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 556,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 504,04 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,410 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, stand der CAC 40 bei 7 396,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, wies der CAC 40 7 627,13 Punkte auf. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 11.10.2023, bei 7 131,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,134 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 271 989 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 327,901 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,61 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at