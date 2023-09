Schwacher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Verlustzone

Der CAC 40 zeigte sich am Donnerstag schwächer.

Am Donnerstag schloss der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 1,59 Prozent) bei 7 213,90 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,278 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,07 Prozent auf 7 252,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 330,79 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 270,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 199,11 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 198,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 260,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 6 031,33 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 9,39 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im CAC 40

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 107 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 367,965 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at