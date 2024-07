Schwacher Handel in Wien: ATX am Freitagnachmittag schwächer

So bewegt sich der ATX am fünften Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 3 710,64 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 118,844 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 3 712,04 Punkten, nach 3 712,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 730,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 709,41 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,80 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wurde der ATX mit 3 647,77 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, bewegte sich der ATX bei 3 566,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, wies der ATX 3 158,00 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,75 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,30 Prozent auf 77,80 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,13 Prozent auf 26,80 EUR), Lenzing (+ 1,04 Prozent auf 33,85 EUR), Wienerberger (+ 1,01 Prozent auf 32,04 EUR) und voestalpine (+ 0,47 Prozent auf 25,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-5,24 Prozent auf 19,88 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,61 Prozent auf 110,20 EUR), DO (-1,21 Prozent auf 163,00 EUR), Vienna Insurance (-0,99 Prozent auf 30,15 EUR) und Telekom Austria (-0,90 Prozent auf 8,80 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 537 200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 26,230 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,20 erwartet. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,10 Prozent.

