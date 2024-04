Schwacher Handel in Wien: ATX gibt zum Handelsstart nach

Um 09:10 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,47 Prozent tiefer bei 3 563,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 115,162 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 3 580,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 580,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 581,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 554,31 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0,741 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, stand der ATX noch bei 3 496,32 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 3 437,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, stand der ATX noch bei 3 234,72 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 598,65 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 1,48 Prozent auf 30,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,61 Prozent auf 8,29 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,54 Prozent auf 46,50 EUR), OMV (+ 0,46 Prozent auf 43,42 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,35 Prozent auf 114,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Andritz (-4,07 Prozent auf 53,10 EUR), AT S (AT&S) (-1,30 Prozent auf 19,69 EUR), Raiffeisen (-1,09 Prozent auf 18,10 EUR), Österreichische Post (-1,09 Prozent auf 31,85 EUR) und IMMOFINANZ (-1,08 Prozent auf 23,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 982 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 24,493 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

