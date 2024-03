Schwacher Handel in Wien: ATX Prime in Rot

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,03 Prozent tiefer bei 1 703,36 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,076 Prozent stärker bei 1 705,23 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 703,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 707,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 702,62 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,128 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 698,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 666,80 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 788,94 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,623 Prozent zurück. Bei 1 750,09 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 2,49 Prozent auf 12,34 EUR), Palfinger (+ 1,46 Prozent auf 24,35 EUR), Vienna Insurance (+ 1,29 Prozent auf 27,50 EUR), AMAG (+ 1,09 Prozent auf 27,80 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,86 Prozent auf 5,87 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-2,40 Prozent auf 17,91 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,12 Prozent auf 8,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,87 Prozent auf 115,40 EUR), Wolford (-1,87 Prozent auf 4,20 EUR) und EVN (-1,21 Prozent auf 24,45 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93 494 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 23,868 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at