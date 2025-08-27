Kapsch TrafficCom Aktie
|7,24EUR
|-0,16EUR
|-2,16%
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
Kapsch TrafficCom buy
Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Kapsch TrafficCom bestätigt. Das Kursziel wurde von Analyst Daniel Lion jedoch von 10,0 auf 9,00 Euro gesenkt.
Zum Vergleich: Die Aktien des Mautsystembetreibers wurden an der Wiener Börse zuletzt bei 7,40 Euro gehandelt.
Während sich die Bilanz verbessert, muss die kurzfristige Umsatzgenerierung durch neue Aufträge gesteigert werden, um die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zu erfüllen, hieß es in der aktuellen Studie. Die Erste Group-Experten bestätigen ihre Kaufempfehlung, senken jedoch ihr Kursziel aufgrund höherer Risikoannahmen auf 9 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prmax/ger
ISIN AT000KAPSCH9 WEB http://www.kapsch.net
AFA0030 2025-08-27/10:27
|Zusammenfassung: Kapsch TrafficCom AG buy
|
Unternehmen:
Kapsch TrafficCom AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
7,40 €
|
Abst. Kursziel*:
21,62%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
7,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,12%
|
Analyst Name::
Daniel Lion
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.08.25
|Handel in Wien: ATX Prime beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.08.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
26.08.25