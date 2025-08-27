Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Kapsch TrafficCom bestätigt. Das Kursziel wurde von Analyst Daniel Lion jedoch von 10,0 auf 9,00 Euro gesenkt.

Zum Vergleich: Die Aktien des Mautsystembetreibers wurden an der Wiener Börse zuletzt bei 7,40 Euro gehandelt.

Während sich die Bilanz verbessert, muss die kurzfristige Umsatzgenerierung durch neue Aufträge gesteigert werden, um die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zu erfüllen, hieß es in der aktuellen Studie. Die Erste Group-Experten bestätigen ihre Kaufempfehlung, senken jedoch ihr Kursziel aufgrund höherer Risikoannahmen auf 9 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

