Schwacher Handel in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsende im Minus

Der ATX Prime verzeichnete am fünften Tag der Woche Verluste.

Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent leichter bei 1 786,90 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 791,20 Punkten in den Handel, nach 1 791,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 777,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 791,20 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,511 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 05.03.2024, bei 1 697,74 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 1 722,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 600,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,25 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 793,79 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 1,72 Prozent auf 5,90 EUR), Rosenbauer (+ 1,45 Prozent auf 28,00 EUR), OMV (+ 0,85 Prozent auf 45,28 EUR), UBM Development (+ 0,81 Prozent auf 18,65 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,66 Prozent auf 22,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-3,54 Prozent auf 18,54 EUR), Marinomed Biotech (-3,26 Prozent auf 20,80 EUR), AMAG (-2,18 Prozent auf 26,90 EUR), Raiffeisen (-1,78 Prozent auf 18,79 EUR) und CA Immobilien (-1,69 Prozent auf 31,44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 397 772 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 22,686 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Addiko Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at