Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht am Mittag Verluste

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,56 Prozent schwächer bei 3 533,60 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 112,651 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 3 552,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 553,46 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 517,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 552,67 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,206 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der ATX einen Stand von 3 707,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 634,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wies der ATX einen Stand von 3 167,52 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Telekom Austria (+ 1,57 Prozent auf 8,40 EUR), Verbund (+ 1,14 Prozent auf 75,70 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,34 Prozent auf 29,10 EUR), Vienna Insurance (+ 0,17 Prozent auf 29,10 EUR) und Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 28,94 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-3,31 Prozent auf 30,70 EUR), DO (-2,99 Prozent auf 143,00 EUR), voestalpine (-2,72 Prozent auf 22,16 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,52 Prozent auf 103,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,31 Prozent auf 34,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 352 097 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,136 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

