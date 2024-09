Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt zurück

Der SMI notiert am Nachmittag im Minus.

Um 15:42 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,75 Prozent auf 11 968,14 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,410 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,224 Prozent auf 12 031,30 Punkte an der Kurstafel, nach 12 058,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 962,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 056,00 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,107 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, stand der SMI bei 12 266,56 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 20.06.2024, einen Stand von 12 128,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, notierte der SMI bei 11 154,11 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,14 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 483,57 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 1,20 Prozent auf 549,00 CHF), Givaudan (+ 0,63 Prozent auf 4 498,00 CHF), Roche (+ 0,56 Prozent auf 269,00 CHF), Novartis (+ 0,43 Prozent auf 98,86 CHF) und Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 116,05 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Kühne + Nagel International (-3,55 Prozent auf 233,90 CHF), Sika (-2,57 Prozent auf 269,10 CHF), Nestlé (-2,51 Prozent auf 83,26 CHF), Richemont (-1,99 Prozent auf 115,70 CHF) und Lonza (-1,89 Prozent auf 530,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 723 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232,971 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

