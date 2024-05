Schwacher Handel in Zürich: SMI sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am dritten Tag der Woche nicht halten.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 11 981,52 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,276 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,164 Prozent auf 11 981,86 Punkte an der Kurstafel, nach 12 001,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Mittwoch bei 11 986,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 969,16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,481 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 327,77 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, bei 11 386,17 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Wert von 11 553,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,26 Prozent aufwärts. Bei 12 050,29 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1,84 Prozent auf 81,92 CHF), Sonova (+ 1,07 Prozent auf 284,30 CHF), Swisscom (+ 0,36) Prozent auf 501,00 CHF), Logitech (+ 0,36 Prozent auf 84,26 CHF) und Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 110,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Life (-1,94 Prozent auf 617,00 CHF), Partners Group (-0,67 Prozent auf 1 255,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,65 Prozent auf 243,20 CHF), Novartis (-0,53 Prozent auf 93,39 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,45 Prozent auf 48,24 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 189 098 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 249,067 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at