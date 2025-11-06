Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SMI-Performance im Blick 06.11.2025 15:59:08

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent tiefer bei 12 323,75 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,418 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,202 Prozent leichter bei 12 338,55 Punkten, nach 12 363,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 286,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 338,26 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,617 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 551,36 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Wert von 11 755,32 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 11 847,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 6,02 Prozent nach oben. Bei 13 199,05 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 2,62 Prozent auf 588,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,09 Prozent auf 152,50 CHF), Novartis (+ 0,73 Prozent auf 102,32 CHF), Logitech (+ 0,67 Prozent auf 96,52 CHF) und Geberit (+ 0,36 Prozent auf 620,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-2,01 Prozent auf 214,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 56,80 CHF), Swiss Re (-1,24 Prozent auf 147,90 CHF), Partners Group (-1,21 Prozent auf 949,80 CHF) und Alcon (-1,04 Prozent auf 59,22 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 160 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,784 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,04 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Partners Group AGmehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,52 0,17% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 64,18 -0,31% Alcon AG
Geberit AG (N) 660,80 -0,12% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 162,05 0,12% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 103,70 0,78% Logitech S.A.
Novartis AG 109,30 -0,18% Novartis AG
Partners Group AG 1 015,00 -1,50% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 268,40 1,21% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 231,70 -1,07% Sonova AG
Swiss Re AG 158,30 -1,16% Swiss Re AG
Swisscom AG 643,50 2,31% Swisscom AG
UBS 32,61 -1,90% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,40 -0,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 298,35 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen