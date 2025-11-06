Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent tiefer bei 12 323,75 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,418 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,202 Prozent leichter bei 12 338,55 Punkten, nach 12 363,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 286,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 338,26 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,617 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 551,36 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Wert von 11 755,32 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 11 847,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 6,02 Prozent nach oben. Bei 13 199,05 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 2,62 Prozent auf 588,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,09 Prozent auf 152,50 CHF), Novartis (+ 0,73 Prozent auf 102,32 CHF), Logitech (+ 0,67 Prozent auf 96,52 CHF) und Geberit (+ 0,36 Prozent auf 620,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-2,01 Prozent auf 214,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,83 Prozent auf 56,80 CHF), Swiss Re (-1,24 Prozent auf 147,90 CHF), Partners Group (-1,21 Prozent auf 949,80 CHF) und Alcon (-1,04 Prozent auf 59,22 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 160 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,784 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,04 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

