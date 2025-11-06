Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Minus von 0,59 Prozent auf 2 010,74 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,242 Prozent auf 2 017,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 022,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 009,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 019,52 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,008 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 2 038,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der SLI auf 1 958,92 Punkte taxiert. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 1 945,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,64 Prozent aufwärts. Bei 2 146,62 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern erreicht.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Adecco SA (+ 6,33 Prozent auf 24,18 CHF), Swisscom (+ 3,23 Prozent auf 591,50 CHF), Geberit (+ 0,84 Prozent auf 623,00 CHF), Logitech (+ 0,50 Prozent auf 96,36 CHF) und Novartis (+ 0,33 Prozent auf 101,92 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Temenos (-3,93 Prozent auf 72,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,21 Prozent auf 56,58 CHF), ams-OSRAM (-2,11 Prozent auf 10,23 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 942,20 CHF) und Swatch (I) (-1,92 Prozent auf 160,75 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 579 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 225,784 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,08 erwartet. Mit 5,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at