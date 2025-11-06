UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

Index im Fokus 06.11.2025 17:59:24

Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone

So bewegte sich der SLI zum Handelsschluss.

Letztendlich stand im SIX-Handel ein Minus von 0,59 Prozent auf 2 010,74 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,242 Prozent auf 2 017,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 022,65 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 009,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 019,52 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,008 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 2 038,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der SLI auf 1 958,92 Punkte taxiert. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 1 945,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,64 Prozent aufwärts. Bei 2 146,62 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern erreicht.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Adecco SA (+ 6,33 Prozent auf 24,18 CHF), Swisscom (+ 3,23 Prozent auf 591,50 CHF), Geberit (+ 0,84 Prozent auf 623,00 CHF), Logitech (+ 0,50 Prozent auf 96,36 CHF) und Novartis (+ 0,33 Prozent auf 101,92 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Temenos (-3,93 Prozent auf 72,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,21 Prozent auf 56,58 CHF), ams-OSRAM (-2,11 Prozent auf 10,23 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 942,20 CHF) und Swatch (I) (-1,92 Prozent auf 160,75 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 579 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 225,784 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,08 erwartet. Mit 5,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

06.11.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.11.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

