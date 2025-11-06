UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Index im Fokus
|
06.11.2025 17:59:24
Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone
Letztendlich stand im SIX-Handel ein Minus von 0,59 Prozent auf 2 010,74 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,242 Prozent auf 2 017,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 022,65 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 009,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 019,52 Einheiten.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,008 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 2 038,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der SLI auf 1 958,92 Punkte taxiert. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 1 945,25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,64 Prozent aufwärts. Bei 2 146,62 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern erreicht.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Adecco SA (+ 6,33 Prozent auf 24,18 CHF), Swisscom (+ 3,23 Prozent auf 591,50 CHF), Geberit (+ 0,84 Prozent auf 623,00 CHF), Logitech (+ 0,50 Prozent auf 96,36 CHF) und Novartis (+ 0,33 Prozent auf 101,92 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Temenos (-3,93 Prozent auf 72,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,21 Prozent auf 56,58 CHF), ams-OSRAM (-2,11 Prozent auf 10,23 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 942,20 CHF) und Swatch (I) (-1,92 Prozent auf 160,75 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 579 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 225,784 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,08 erwartet. Mit 5,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|UBS to liquidate funds with substantial First Brands exposure (Financial Times)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60,42
|-2,64%
|Adecco SA
|26,04
|6,98%
|ams-OSRAM AG
|10,82
|-2,17%
|Geberit AG (N)
|661,60
|0,21%
|Logitech S.A.
|102,90
|-0,19%
|Novartis AG
|109,50
|0,09%
|Partners Group AG
|1 030,50
|0,44%
|Roche AG (Genussschein)
|265,20
|0,04%
|Swatch (I)
|173,05
|-1,90%
|Swiss Re AG
|160,15
|0,66%
|Swisscom AG
|629,00
|2,11%
|Temenos AG
|77,90
|-2,75%
|UBS
|33,24
|0,24%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|607,60
|1,10%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 010,74
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.