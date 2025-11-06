Partners Group Aktie

SMI-Performance 06.11.2025 17:59:24

Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter

So bewegte sich der SMI am Donnerstag letztendlich

Am Donnerstag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 0,52 Prozent tiefer bei 12 298,86 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,418 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,202 Prozent leichter bei 12 338,55 Punkten in den Handel, nach 12 363,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 338,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 286,84 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,414 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 551,36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 755,32 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 11 847,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 5,81 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 3,23 Prozent auf 591,50 CHF), Geberit (+ 0,84 Prozent auf 623,00 CHF), Logitech (+ 0,50 Prozent auf 96,36 CHF), Novartis (+ 0,33 Prozent auf 101,92 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,20 Prozent auf 151,15 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,21 Prozent auf 56,58 CHF), Partners Group (-2,00 Prozent auf 942,20 CHF), Sonova (-1,60 Prozent auf 215,50 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 70,18 CHF) und Richemont (-1,29 Prozent auf 156,45 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 579 116 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 225,784 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,08 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Partners Group AGmehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AGmehr Analysen

