WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

Performance unter der Lupe 06.11.2025 10:03:50

SMI-Titel Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Partners Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 06.11.2024 wurden Partners Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Partners Group-Anteile bei 1 231,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Partners Group-Aktie investiert hat, hat nun 8,123 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Partners Group-Papiers auf 961,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 809,91 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,90 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Partners Group eine Börsenbewertung in Höhe von 24,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Partners Group

