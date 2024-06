Schwacher Handel: MDAX notiert letztendlich im Minus

Der MDAX verlor heute an Wert.

Der MDAX verlor im XETRA-Handel letztendlich 0,72 Prozent auf 26 769,52 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 240,325 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,000 Prozent höher bei 26 963,49 Punkten, nach 26 963,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 963,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 617,97 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 26 300,82 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.03.2024, den Wert von 25 987,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27 264,89 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 0,256 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit freenet (+ 3,59 Prozent auf 25,38 EUR), Ströer SE (+ 1,53 Prozent auf 66,50 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,04 Prozent auf 101,00 EUR), KRONES (+ 0,79 Prozent auf 127,00 EUR) und Befesa (+ 0,73 Prozent auf 33,02 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil LANXESS (-3,39 Prozent auf 23,96 EUR), Siltronic (-2,97 Prozent auf 71,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,89 Prozent auf 114,30 EUR), thyssenkrupp (-2,66 Prozent auf 4,49 EUR) und SMA Solar (-2,65 Prozent auf 46,34 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 8 423 627 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,890 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

