Schwacher Handel: MDAX sackt am Mittwochmittag ab

Am Mittwoch notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,48 Prozent schwächer bei 25 176,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 250,251 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,375 Prozent auf 25 203,72 Punkte an der Kurstafel, nach 25 298,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 293,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 127,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 0,761 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 703,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der MDAX mit 26 346,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, stand der MDAX noch bei 28 198,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 6,19 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TUI (+ 2,28 Prozent auf 6,09 EUR), CTS Eventim (+ 1,46 Prozent auf 80,10 EUR), Aurubis (+ 1,35 Prozent auf 71,45 EUR), Lufthansa (+ 1,26 Prozent auf 5,76 EUR) und United Internet (+ 1,17 Prozent auf 20,84 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HUGO BOSS (-3,74 Prozent auf 36,08 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,54 Prozent auf 134,50 EUR), Knorr-Bremse (-2,29 Prozent auf 72,50 EUR), LEG Immobilien (-2,02 Prozent auf 79,72 EUR) und Nemetschek SE (-1,81 Prozent auf 89,30 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 036 484 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,334 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,26 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at