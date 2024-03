Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nachmittags nach

So bewegt sich der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 17 968,02 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,326 Prozent schwächer bei 17 959,68 Punkten, nach 18 018,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 003,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 873,33 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 962,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 16 221,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 11 830,28 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 8,61 Prozent zu Buche. Bei 18 416,73 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 9,76 Prozent auf 113,09 USD), JDcom (+ 6,06 Prozent auf 26,25 USD), Warner Bros Discovery (+ 5,33 Prozent auf 9,20 USD), Charter A (+ 4,56 Prozent auf 296,72 USD) und Zoom Video Communications (+ 4,30 Prozent auf 70,05 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Marvell Technology (-4,67 Prozent auf 71,90 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,87 Prozent auf 486,38 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,73 Prozent auf 199,66 USD), Micron Technology (-3,51 Prozent auf 94,19 USD) und Lam Research (-3,25 Prozent auf 925,56 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 102 237 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,758 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,52 erwartet. Mit 7,16 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at