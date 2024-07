Schwacher Handel: NASDAQ Composite leichter

Anleger in New York treten am Nachmittag den Rückzug an.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 2,14 Prozent auf 18 249,30 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 18 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 647,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 245,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 671,07 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,667 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 343,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 442,20 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 11.07.2023, einen Wert von 13 760,70 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 23,59 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Ebix (+ 190,32 Prozent auf 0,01 USD), Methode Electronics (+ 44,92 Prozent auf 13,68 USD), Cerus (+ 14,17 Prozent auf 2,14 USD), Cutera (+ 11,94 Prozent auf 1,50 USD) und Harvard Bioscience (+ 10,76 Prozent auf 3,19 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen NVIDIA (-5,14 Prozent auf 127,98 USD), Lam Research (-5,07 Prozent auf 1 070,15 USD), Applied Materials (-4,72 Prozent auf 242,94 USD), Intel (-4,40 Prozent auf 33,34 USD) und Netflix (-4,17 Prozent auf 649,42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 407 884 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,237 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

