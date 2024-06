Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert am Montagnachmittag im Minus

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent auf 17 544,70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,278 Prozent tiefer bei 17 640,26 Punkten in den Montagshandel, nach 17 689,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17 538,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 730,12 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 24.05.2024, den Wert von 16 920,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 428,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 13 492,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 18,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 17 936,79 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Ebix (+ 32,58 Prozent auf 0,20 USD), Cumulus Media A (+ 6,95 Prozent auf 2,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 6,88 Prozent auf 0,17 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,29 Prozent auf 0,47 USD) und Nortech Systems (+ 5,95 Prozent auf 13,89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Barrett Business Services (-75,28 Prozent auf 33,44 USD), MicroStrategy (-8,81 Prozent auf 1 353,00 USD), Amtech Systems (-7,39 Prozent auf 6,14 USD), Comtech Telecommunications (-7,14 Prozent auf 3,38 USD) und Cutera (-7,14 Prozent auf 1,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 53 144 876 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at