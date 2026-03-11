Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Index-Bewegung
|
11.03.2026 20:03:55
Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab
Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,07 Prozent auf 22 681,17 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,327 Prozent auf 22 771,27 Punkte an der Kurstafel, nach 22 697,10 Punkten am Vortag.
Bei 22 877,71 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 602,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,24 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 23 066,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 593,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 436,10 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,39 Prozent zu Buche. Bei 23 988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 061,97 Zählern.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Commercial Vehicle Group (+ 29,63 Prozent auf 2,10 USD), Ballard Power (+ 8,38 Prozent auf 2,14 USD), Oracle (+ 7,56 Prozent auf 160,70 USD), AXT (+ 6,55 Prozent auf 47,20 USD) und Century Aluminum (+ 5,45 Prozent auf 56,48 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Nissan Motor (-14,08 Prozent auf 2,15 USD), TransAct Technologies (-7,41 Prozent auf 3,25 USD), Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 14,92 USD), Upbound Group (-5,64 Prozent auf 18,17 USD) und Nortech Systems (-5,50 Prozent auf 9,10 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16 751 019 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,865 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Mit 10,62 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Century Aluminum Co.
|
11.03.26
|Optimismus in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
09.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Aluminum von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Century Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Century Aluminum Co.
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|39,70
|-2,07%
|Ballard Power Inc.
|2,12
|0,47%
|Bassett Furniture Industries Inc.
|13,97
|-0,21%
|Century Aluminum Co.
|49,51
|-0,44%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|1,98
|2,59%
|Donegal Group Inc. (B)
|15,73
|3,83%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,95
|-5,58%
|Nortech Systems Inc.
|9,40
|0,53%
|NVIDIA Corp.
|158,82
|-0,25%
|Oracle Corp.
|137,38
|-0,19%
|SIGA Technologies Inc.
|5,47
|-0,09%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|120,65
|1,26%
|TransAct Technologies Inc.
|3,42
|6,54%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|15,50
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 311,98
|-1,78%