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Index-Bewegung 18.03.2026 18:02:28

Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab

Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab

Der NASDAQ Composite fällt heute.

Um 18:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,72 Prozent auf 22 317,22 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,256 Prozent auf 22 421,96 Punkte an der Kurstafel, nach 22 479,53 Punkten am Vortag.

Bei 22 461,76 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 300,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,104 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 18.02.2026, einen Stand von 22 753,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 006,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 504,12 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 3,95 Prozent zu Buche. Bei 23 988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 061,97 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13,05 Prozent auf 50,15 USD), ADTRAN (+ 10,92 Prozent auf 9,96 EUR), CIENA (+ 6,59 Prozent auf 394,44 USD), TransAct Technologies (+ 6,04 Prozent auf 3,51 USD) und Cerus (+ 5,83 Prozent auf 1,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Comtech Telecommunications (-8,47 Prozent auf 3,35 USD), World Acceptance (-6,88 Prozent auf 129,16 USD), Nortech Systems (-6,70 Prozent auf 8,77 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,88 Prozent auf 141,45 USD) und Geospace Technologies (-5,69 Prozent auf 12,19 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13 240 201 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,835 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,09 zu Buche schlagen. Mit 11,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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AXT Inc. 41,82 -0,14% AXT Inc.
Cerus Corp. 1,50 -3,03% Cerus Corp.
CIENA Corp. 330,10 -1,34% CIENA Corp.
Comtech Telecommunications Corp. 2,88 -1,37% Comtech Telecommunications Corp.
Geospace Technologies Corp 12,00 -7,12% Geospace Technologies Corp
Nortech Systems Inc. 9,65 2,66% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 157,02 -0,22% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 4,86 -3,19% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 119,50 -2,37% Strategy (ex MicroStrategy)
TransAct Technologies Inc. 3,42 3,32% TransAct Technologies Inc.
World Acceptance Corp. 116,00 0,00% World Acceptance Corp.

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NASDAQ Comp. 22 152,42 -1,46%

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