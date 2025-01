Schwacher Handel: SDAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Der SDAX zeigte sich am Freitagabend schwächer.

Der SDAX sank im XETRA-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent auf 13 801,78 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 82,489 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,027 Prozent tiefer bei 13 901,71 Punkten, nach 13 905,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13 801,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 957,42 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0,623 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.12.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 120,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 966,02 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.01.2024, den Wert von 13 596,33 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit STO SE (+ 3,18 Prozent auf 110,40 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,98 Prozent auf 7,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,91) Prozent auf 12,27 EUR), MLP SE (+ 1,77 Prozent auf 6,34 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,56 Prozent auf 78,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen pbb (-4,55 Prozent auf 4,82 EUR), Schaeffler (-4,30 Prozent auf 4,16 EUR), Ceconomy St (-3,68 Prozent auf 2,41 EUR), JOST Werke (-3,35 Prozent auf 44,75 EUR) und NORMA Group SE (-3,33 Prozent auf 15,08 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 864 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 8,172 Mrd. Euro weist die DWS Group GmbH-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Mit 9,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

