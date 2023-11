Schwacher Handel: SDAX schwächelt letztendlich

Der SDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 12 731,38 Punkte zurück. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 105,145 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,324 Prozent auf 12 732,24 Punkte an der Kurstafel, nach 12 773,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 766,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 673,68 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der SDAX auf 12 678,50 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, stand der SDAX bei 13 481,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2022, wies der SDAX einen Wert von 11 690,60 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 5,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 973,73 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 7,02 Prozent auf 2,18 EUR), Klöckner (+ 4,61 Prozent auf 5,90 EUR), 1&1 (+ 3,90 Prozent auf 17,06 EUR), IONOS (+ 3,89 Prozent auf 13,90 EUR) und Hypoport SE (+ 2,00 Prozent auf 127,70 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ADTRAN (-26,53 Prozent auf 5,39 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,78 Prozent auf 30,31 EUR), PNE (-3,24 Prozent auf 12,56 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,17 Prozent auf 17,12 EUR) und KRONES (-2,94 Prozent auf 97,55 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 4 866 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,515 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,53 erwartet. Die pbb-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at