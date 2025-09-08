TRATON Aktie
|30,44EUR
|0,16EUR
|0,53%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 27,20 auf 28,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte zwar ihre Schätzungen in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur europäischen Lkw-Branche. Mit Blick auf die Auslieferungen bleibt sie skeptisch in Richtung 2026. Die schwache US-Auftragslage dürfte noch länger bremsen. Günstige Währungsbewegungen konnten ihre Prognosesenkungen allerdings mehr als kompensieren./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
28,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,72%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Analysen zu TRATONmehr Analysen
|09:33
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
