TRATON Aktie

27,56EUR -0,88EUR -3,09%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.09.2025 14:07:41

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
27,70 € 		Abst. Kursziel*:
29,96%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
27,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,62%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten