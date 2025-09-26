TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Er geht davon aus, dass die Abgaben bei Daimler Truck und Traton einen Kostennachteil von 3 bis 6 Prozent nach sich ziehen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
27,46 €
Abst. Kursziel*:
16,53%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
27,56 €
Abst. Kursziel aktuell:
16,11%
Analyst Name::
Michael Aspinall
KGV*:
Analysen zu TRATONmehr Analysen
|11:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
