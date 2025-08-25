TRATON Aktie

32,44EUR -0,14EUR -0,43%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.08.2025 22:01:59

TRATON Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Michael Aspinall schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass zollbedingte Unsicherheit die Nachfrage nach Lastwagen beeinträchtigt habe. Abkommen sollten den Effekt aber mildern. Eine Rückkehr zur Dynamik aus den beiden Vorquartalen sei möglich, wenn die Inflation unter Kontrolle bleibe./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Hold
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,42 € 		Abst. Kursziel*:
-1,30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,36%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten