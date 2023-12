Schwacher Handel: SLI gibt letztendlich nach

Schlussendlich herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Der SLI schloss nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 1 792,92 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,109 Prozent auf 1 795,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 793,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 797,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 786,39 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,67 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.11.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 699,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 761,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 659,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 6,65 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 599,02 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 2,80 Prozent auf 341,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,35 Prozent auf 292,10 CHF), Julius Bär (+ 2,02 Prozent auf 47,42 CHF), Holcim (+ 1,23 Prozent auf 67,40 CHF) und Sika (+ 1,14 Prozent auf 274,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Richemont (-1,89 Prozent auf 121,90 CHF), ams (-1,39 Prozent auf 2,13 CHF), SGS SA (-1,24 Prozent auf 73,28 CHF), UBS (-1,16 Prozent auf 25,65 CHF) und Swatch (I) (-1,14 Prozent auf 234,90 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 247 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 267,339 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at