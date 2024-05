Schwacher Handel: SLI sackt mittags ab

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,15 Prozent auf 1 959,62 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,201 Prozent fester bei 1 966,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 962,47 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 959,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 967,31 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, den Wert von 1 855,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, notierte der SLI bei 1 860,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 1 779,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,12 Prozent aufwärts. Bei 1 967,38 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 1,13 Prozent auf 10 710,00 CHF), Temenos (+ 1,04 Prozent auf 58,55 CHF), ams (+ 1,02 Prozent auf 1,43 CHF), Richemont (+ 0,70 Prozent auf 144,80 CHF) und Swatch (I) (+ 0,55 Prozent auf 193,55 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Julius Bär (-1,16 Prozent auf 54,36 CHF), Lonza (-1,05 Prozent auf 507,40 CHF), Sika (-0,98 Prozent auf 282,00 CHF), Zurich Insurance (-0,85 Prozent auf 468,40 CHF) und Sandoz (-0,55 Prozent auf 32,33 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 446 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 238,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,54 erwartet. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

