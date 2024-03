Schwacher Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 kommt am Donnerstag nicht vom Fleck.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 4 994,65 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,276 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,144 Prozent auf 5 007,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 000,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 031,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 993,46 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 14.02.2024, den Stand von 4 709,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 4 539,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 179,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,68 Prozent nach oben. Bei 5 031,82 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 3,40 Prozent auf 206,95 EUR), Deutsche Börse (+ 0,57 Prozent auf 186,15 EUR), UniCredit (+ 0,05 Prozent auf 32,13 EUR), Ferrari (+ 0,02 Prozent auf 386,91 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,00 Prozent auf 440,50 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BMW (-2,65 Prozent auf 105,62 EUR), Infineon (-2,48 Prozent auf 34,03 EUR), Eni (-1,89 Prozent auf 14,65 EUR), BASF (-1,61 Prozent auf 48,79 EUR) und Bayer (-1,25 Prozent auf 26,03 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 452 011 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 428,526 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at