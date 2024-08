Schwacher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Um 12:10 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,73 Prozent auf 4 683,37 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,150 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,286 Prozent schwächer bei 4 752,10 Punkten, nach 4 765,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 681,55 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 752,10 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3,91 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 4 906,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 890,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 336,50 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 3,78 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 0,06 Prozent auf 133,96 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 23,96 EUR), Bayer (-0,59 Prozent auf 27,11 EUR), Allianz (-0,75 Prozent auf 252,00 EUR) und BMW (-1,03 Prozent auf 82,34 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Intesa Sanpaolo (-5,96 Prozent auf 3,53 EUR), UniCredit (-5,10 Prozent auf 34,86 EUR), Infineon (-3,15 Prozent auf 30,12 EUR), Stellantis (-2,98 Prozent auf 14,76 EUR) und Deutsche Börse (-2,86 Prozent auf 181,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 826 773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 334,606 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Stellantis-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,63 Prozent.

