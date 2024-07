Schwacher Handel: So performt der CAC 40 am Mittag

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,15 Prozent schwächer bei 7 568,42 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,358 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,315 Prozent auf 7 556,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 580,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 590,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 543,55 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 1,48 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.06.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 571,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 981,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 291,66 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,499 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 62 441 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,111 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at