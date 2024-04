Schwacher Handel: TecDAX leichter

Anleger in Frankfurt treten am Nachmittag den Rückzug an.

Am Mittwoch fällt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 3 379,50 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 523,966 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,000 Prozent stärker bei 3 389,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 389,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 416,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 363,83 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0,323 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der TecDAX mit 3 464,00 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 10.01.2024, einen Wert von 3 260,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 322,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,65 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 187,26 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 1,65 Prozent auf 80,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 22,42 EUR), freenet (+ 0,84 Prozent auf 26,30 EUR), ATOSS Software (+ 0,78 Prozent auf 257,00 EUR) und Infineon (+ 0,69 Prozent auf 33,78 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-4,93 Prozent auf 13,68 EUR), Sartorius vz (-3,55 Prozent auf 339,50 EUR), AIXTRON SE (-3,35 Prozent auf 22,22 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,62 Prozent auf 103,90 EUR) und JENOPTIK (-1,58 Prozent auf 26,12 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 980 735 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,856 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at