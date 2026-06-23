Schwacher Handel: TecDAX schwächelt mittags

Anleger in Frankfurt treten derzeit den Rückzug an.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,19 Prozent leichter bei 3 923,59 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525,349 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,329 Prozent auf 3 957,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 970,95 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 961,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 898,81 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 4 036,09 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 3 435,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wurde der TecDAX mit 3 762,37 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,26 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 135,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 26,57 EUR), QIAGEN (+ 1,54 Prozent auf 32,55 EUR), JENOPTIK (+ 1,43 Prozent auf 48,14 EUR) und TeamViewer (+ 1,18 Prozent auf 4,98 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,47 Prozent auf 96,05 EUR), PVA TePla (-7,01 Prozent auf 40,30 EUR), Siltronic (-6,59 Prozent auf 89,95 EUR), SMA Solar (-6,16 Prozent auf 54,10 EUR) und Nordex (-5,73 Prozent auf 46,04 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 080 457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 156,616 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at