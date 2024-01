Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,81 Prozent tiefer bei 3 332,74 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 506,332 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,440 Prozent auf 3 345,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 359,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 330,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 345,10 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 337,41 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 825,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 203,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 0,245 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,95 Prozent auf 27,22 EUR), SAP SE (+ 0,53 Prozent auf 160,84 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,23 Prozent auf 19,58 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,00 Prozent auf 2,35 EUR) und Deutsche Telekom (-0,09 Prozent auf 23,03 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil MorphoSys (-5,14 Prozent auf 38,77 EUR), Nagarro SE (-2,94 Prozent auf 89,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,38 Prozent auf 96,14 EUR), Nordex (-1,84 Prozent auf 9,18 EUR) und EVOTEC SE (-1,59 Prozent auf 14,22 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 242 701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 187,152 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,95 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

