Schwacher Handel: Zum Handelsende deutlicher Rückschlag für den NASDAQ Composite

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 3,26 Prozent tiefer bei 17 136,30 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,724 Prozent tiefer bei 17 585,45 Punkten, nach 17 713,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17 057,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 585,45 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, bei 16 776,16 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2024, einen Stand von 16 828,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14 031,81 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16,05 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sify (+ 99,61 Prozent auf 0,66 USD), FreightCar America (+ 14,27 Prozent auf 8,09 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 6,61 Prozent auf 5,00 USD), DexCom (+ 4,36 Prozent auf 72,36 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 2,86 Prozent auf 40,29 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SIGA Technologies (-14,51 Prozent auf 7,72 USD), Cutera (-13,74 Prozent auf 0,66 USD), Modine Manufacturing (-10,89 Prozent auf 108,31 USD), 3D Systems (-10,75 Prozent auf 1,91 USD) und Synaptics (-10,55 Prozent auf 72,83 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 99 029 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,149 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Ebix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at