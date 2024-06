Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich leichter

Der STOXX 50 verlor am Dienstag an Wert.

Am Dienstag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,37 Prozent auf 4 482,22 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,076 Prozent auf 4 495,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 498,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 464,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 500,87 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 378,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 315,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 3 998,51 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 9,54 Prozent zu Buche. Bei 4 543,01 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 2,91 Prozent auf 9,12 GBP), RELX (+ 1,90 Prozent auf 34,87 GBP), Unilever (+ 1,39 Prozent auf 43,67 GBP), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 97,60 CHF) und GSK (+ 1,06 Prozent auf 16,15 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil UniCredit (-3,96 Prozent auf 35,38 EUR), BP (-3,80 Prozent auf 4,63 GBP), Allianz (-3,25 Prozent auf 262,00 EUR), Glencore (-2,72 Prozent auf 4,68 GBP) und Santander (-2,54 Prozent auf 4,75 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 529 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 548,659 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

