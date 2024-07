Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Donnerstagshandels

Um 09:27 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,06 Prozent auf 18 165,50 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 320,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 150,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, lag der LUS-DAX bei 18 193,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 25.04.2024, bei 18 075,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.07.2023, den Stand von 16 240,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,49 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 1,36 Prozent auf 39,21 EUR), Beiersdorf (+ 1,00 Prozent auf 136,65 EUR), Henkel vz (+ 0,44 Prozent auf 82,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 24,10 EUR) und Fresenius SE (+ 0,25 Prozent auf 31,54 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-6,87 Prozent auf 30,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,75 Prozent auf 102,45 EUR), Siemens Energy (-2,68 Prozent auf 25,03 EUR), MTU Aero Engines (-2,49 Prozent auf 246,80 EUR) und Porsche Automobil vz (-2,35 Prozent auf 40,24 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 927 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 229,497 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

