Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter

So bewegt sich der LUS-DAX am Morgen.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,27 Prozent schwächer bei 18 631,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 18 710,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 602,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.08.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 332,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 995,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, mit 15 873,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,27 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 993,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 1,11 Prozent auf 13,69 EUR), QIAGEN (+ 0,55 Prozent auf 41,75 EUR), Merck (+ 0,36 Prozent auf 168,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,30 Prozent auf 33,51 EUR) und Hannover Rück (+ 0,20 Prozent auf 255,10 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-2,60 Prozent auf 28,45 EUR), MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 272,30 EUR), Continental (-1,38 Prozent auf 52,88 EUR), Infineon (-1,34 Prozent auf 29,43 EUR) und Deutsche Bank (-1,15 Prozent auf 14,46 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 507 455 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 234,058 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at