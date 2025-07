Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,87 Prozent schwächer bei 3 891,32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 654,557 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,446 Prozent auf 3 907,81 Punkte an der Kurstafel, nach 3 925,30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 907,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 886,36 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 3 751,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2025, stand der TecDAX bei 3 423,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 321,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 13,23 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 1,24 Prozent auf 146,40 EUR), SAP SE (+ 0,25 Prozent auf 264,10 EUR), freenet (+ 0,22 Prozent auf 27,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,03 Prozent auf 30,31 EUR) und Siemens Healthineers (-0,17 Prozent auf 45,72 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-4,89 Prozent auf 192,40 EUR), SMA Solar (-3,22 Prozent auf 19,55 EUR), Infineon (-2,56 Prozent auf 37,52 EUR), AIXTRON SE (-2,46 Prozent auf 15,83 EUR) und Kontron (-1,98 Prozent auf 27,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 393 771 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 307,337 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

